رئيس الصرف الصحي: سرقة 5500 غطاء بالوعة سنويا .. فيديو

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن سرقة أغطية البالوعات ظاهرة سيئة، وهناك عصابات متخصصة في سرقة الأغطية، ليقوموا بإعادة تدويرها في المسابك، ثم بيعها.



وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، أن عدد الأغطية المسروقة سنويا يصل إلى 5500 غطاء بواقع من 15 إلى 20 غطاء يوميا، منوها بأنهم يعكفون على التوصل إلى نوع من الأغطية لا يسرق، وتوصلوا إلى نتائج جيدة حتى الآن.



وأشار إلى أنه تم تركيب شبكة تحت عدد من الأغطية في الجيزة كنوع من الأمان حال سرقة الغطاء، منوها بأن القاهرة فقط بها 350 ألف غطاء ومن ثم فإن تركيب نوع جديد من الأغطية لن يتم في يوم وليلة، مناشدا المواطنين الإبلاغ فورا عن أي غطاء مسروق حتى لا يسقط أحد في البالوعة.