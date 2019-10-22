بني سويف يتغلب على المنيا 1/3 في الكرة الطائرة

انتهى لقاء المنيا وبني سويف في ثاني جولات الدور الثاني بتمهيدي الدوري الممتاز "أ" للكرة الطائرة بنتيجة (٣-١) لصالح بني سويف.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي : الاول : (٢٤-٢٦) و الثاني (٢٥-٢٣) لبني سويف، و الثالث : (٢٥-١٦) للمنيا، والرابع : ( ٢٥-٢١ ) لبني سويف.



كما شهدت المباراة إصابة ثنائي المنيا "مجدي مجلى، ومحمد الباز" حيث تعرضا لالتواء الكاحل في أثناء مشاركتهما.