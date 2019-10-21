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أخبار العالم

بعد انسحاب الأكراد.. تركيا تنشئ نقطة مراقبة في رأس العين

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:45 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، إن الجيش التركي أنشأ نقطة مراقبة في قرية صالحة الجنوبية، بريف رأس العين الغربي.

وأشار المرصد إلى أن الخطوة جاءت بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية الكردية من المدينة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ذات الغالبية الكردية، أخلت مدينة رأس العين الحدودية بين سوريا وتركيا بالكامل، أمس الأحد، وفقا لشروط تعليق أنقرة، بناء على اتفاق بينها وبين واشنطن، عمليتها العسكرية "نبع السلام" التي شنتها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، في 9 أكتوبر. وجاء ذلك بعد 5 أيام من الحصار الذي فرضته القوات التركية والفصائل الموالية لها على رأس العين.

وتحاول الفصائل الموالية لتركيا التقدم في محيط ريف تل أبيض الجنوبي الغربي، وسط اشتباكات عنيفة مع "قسد"، فيما أشار المرصد اليوم، إلى انتشار القوات الحكومية السورية في محيط عين عيسى، حيث تنتشر دبابات الجيش في شرق وغرب عين عيسى، فيما تحلق طائرات تركية مسيرة في الأجواء من حين لآخر.
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