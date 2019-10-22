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اقتصاد

البترول: ندعم تبادل الخبرات مع شركات التنمية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
وزير البترول
وزير البترول
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مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة مهتمة بقوة بتبادل المعلومات والخبرات في قطاع البترول مع شركاء التنمية.

أضاف " الملا" في تصريحات له، أن صناعة البترول والغاز تغيرت وأصبح من متطلبات زيادة الإنتاجية تكوين نظرة شاملة للوقت المهدر فى العملية الإنتاجية .

أشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت تمثل أهمية قصوى لهذا النوع من التميز فى العمليات وأن الوصول لهذه الأهداف يبدأ من توفر البيانات والمعلومات الوافية.

أضاف الوزير أن برنامج تطوير وتحديث القطاع يرتكز على رؤية تهدف إلى تحسين العمليات الإنتاجية من خلال الاستفادة من كافة البيانات المتوفرة والتكنولوجيات الحديثة ولذلك تم تخصيص برنامج كامل للتحول الرقمى والربط المعلوماتى فى المشروع.
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