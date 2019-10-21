المكسيك تقاتل من أجل إعادة الحياة للنهر المفقود

يناضل سكان المكسيك حاليا، من أجل إعادة الحياة لنهر كولورادو، النهر الرئيسي الذي يمتد لجنوب غرب الولايات المتحدة وشمال غرب المكسيك، حيث يواجهون أزمة نقص المياه وتكون برك الطين فيه.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، يعاني الكثير من السكان المحليين في بلدة سان لويس ريو كولورادو المكسيكية، من عدم تدفق المياه في الجانب الخاص بهم في نهر كولورادو، بعد سد القناة المائية الخاصة بهم، لتصبح فارغة.





وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هذا الأمر يعتبر مثالًا صارخًا للتغير البيئي المناخي وعدم المساواة في وصول الماء النظيفة للمكسيك عكس الولايات المتحدة.





من جانبها، قالت إيفلين باوتيستا، من سكان المكسيك: "لقد سمعنا قصصًا من أمي عن كيف اعتادت اللعب والسباحة في نهر كولورادو عندما كانت صغيرة، لكننا لم نلعب فيه أبدًا".





يأتي ذلك في الوقت الذي استطاع ديفيد بارجا، مع ابنتيه، السباحة والصيد والغوص، في نهر كولورادو الموجود بأريزونا الأمريكية، والذي أكد أن الجفاف والتغيرات المناخية يشكلان حاليًا أزمة كبيرة في العالم.



