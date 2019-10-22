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وزير التعليم العالى: تكلفة إنشاء مدينة زويل 4 مليارات جنيه.. فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 07:41 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن تكلفة إنشاء جامعة زويل وصل إلى 4 مليارات جنيه، على كافة التجهيزات الخاصة بالجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، أن المدينة كانت مهددة بأن لا ترى النور لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للمشروع بعد أن كان يقوم على التبرعات.

وأشار: إلى أنه لا صحة لما تردد عن تغيير اسم جامعة زويل، فمدينة زويل باقية ولن يتم تغيير اسمها.

ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مجموعه، وأجّل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة؛ حيث إن يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
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