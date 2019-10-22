موعد مباراة الأهلي والزمالك ..وزير الرياضة يجتمع بمجلس اتحاد الكرة لانهاء الأزمات

يعقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعا اليوم الثلاثاء ، مع اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة ، برئاسة عمرو الجنايني لانهاء أزمات مسابقة الدوري ، واتخاذ القرار الرسمي والمناسب الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.



وعلم صدى البلد ، أن وزير الرياضة قرر ، عقب انتهاء جلسته مع مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، التي امتدت لما يزيد عن 6 ساعات امس ، توقف مسابقة الدوري مبكرا من أجل انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقامة في مصر من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.



ويتم خلال الاجتماع اعتماد موعد مباراة القمة بين الاهلي والزمالك ، ولقائي الاهلي والجونة ، والزمالك وانبي ، على ان تكون اول لقاء للمارد الاحمر عقب فترة التوقف هي القمة.



وكان من المفترض أن ينطلق المعسكر يوم 28 أكتوبر الجاري ، إلا أنه سينطلق خلال 48 ساعة ، وينضم لاعبو الزمالك للمعسكر عقب مباراة جينيراسيون في إياب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا.



ويسعى وزير الشباب والرياضة دائما إلى إيجاد حلول جذرية لأزمات المنظومة الكروية بشكل خاص والرياضية بشكل عام، حتى تسير الرياضة المصرية في مناخ طبيعي مليء بالانجازات والانتصارات وليس الأزمات.