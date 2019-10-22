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حوادث

ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة 5 سيارات في سوهاج

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:31 ص
سرقة 5 سيارات في
سرقة 5 سيارات في سوهاج
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خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على شخصين بدائرة مركز دار السلام، لتكوينهما تشكيلا عصابيا للسرقة، ويتحفظان على 5 سيارات مسروقة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام مفادها قيام كلا من "محمود.ق.ت" 34 عاما سائق، "عبد الخالق.ج.ف" 31 عاما سائق يقيمان مركز دار السلام، بتكوين تشكيلا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات عن طريق قص الأسلاك الكهربائية واستخدام المفاتيح المصطنعة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعرض المعلومات علي العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، كلف بسرعة ضبط المتهمين عقب استئذان النيابة العامة، وتمكنت حملة أمنية لضباط المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 سيارات ملاكي، و2 سيارة نقل جميعهم مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص في سرقة السيارات عن طريق قص الأسلاك الكهربائية واستخدام المفاتيح المصطنعة وبارتكاب تلك الوقائع، تم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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