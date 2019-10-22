أستاذ هندسة طرق: الدولة اتجهت أخيرا نحو مشروعات الاستدامة.. فيديو

أكد دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أن الدولة أخذت على عاتقها وجود حلول جذرية وليست مسكنات فقط كما كان يحدث من قبل، مؤكدا أن الدولة اتجهت نحو مشروعات لها صفة الاستدامة كمشروعات التنمية الصناعية والمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.



وقال أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس إنه كان لا بد من عمل شبكة للنقل وطرق جديدة للوصول لهذه المناطق واستصلاح الصحراء والقيام بمشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مشيرا إلى أن شبكة الطرق تعتبر شريان التنمية في مصر.



وتابع أن المواطنين يستقرون في مساحة 7% من مساحة الدولة الكلية فكان لا بد من الانتشار أفقيا وعمل شبكة كبيرة من الطرق وإنشاء مدن جديدة، مؤكدا سيكون هناك شبكة من الطرق والمواصلات للتسهيل على المواطنين.



وأشار حسن مهدي، إلى أن شبكة الأنفاق التي تم إنشاؤها بمحور قناة السويس ستعمل على ربط أنفاق شمال بورسعيد بسيناء ونقل المواد الخام في مجال الصناعات بفترة وجيزة.