ضبط 22 إخوانيا أثاروا الفوضى أثناء محاكمة راجح قاتل محمود البنا

أفادت فضائية اكسترا نيوز فى نبأ عاجل منذ قليل وهي أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن رصد محاولة لجماعة الإخوان الإرهابية لإستغلال حادث محمود البنا لتقليب الرأي العام.



كما أضافت وزارة الداخلية في بيان أنه تم ضبط 22 متهما، والمضبوطون كانوا يسعون لإثارة الفوضى وقطع الطريق امام مقر محاكمة المتهمين بشبين الكوم.



وتابعت الوزارة أنه تم العثور على منشورات تحث على الفوضى وأسلحة بيضاء و2 طبنجة ورشاش صوت بحوزة المضبوطين.