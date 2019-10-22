الخشت: أهم مشاكلنا في تطوير العقل المصري هي طرق التفكير التقليدية

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن من أهم مشاكلنا هي طرق التفكير التقليدية، والتي نواجهها بمشروع تطوير العقل المصرى.



وأضاف الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته بندوة المحركات العشرة للمستقبل المصرى"، أن الماضي للاستفادة منه وليس لتقليده، وذلك لتغيير الظروف من عصر لعصر.



وتابع: "لتغيير طرق التفكير عليك أن تعرف نفسك وقدراتك وإمكانياتك وذاتك الاجتماعية والوطنية ومن ثم تحديد حدود الأمل الذي تسعى إليه والتي ينقسم إلى غاية وأهداف".