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اقتصاد

مندور: 8.755 مليار جنيه تكلفة شقق الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 02:29 م
اسكان اجتماعى
اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من تشطيب 1128 وحدة أخرى، وتم بالمشروع تنفيذ مول تجاري، وجارٍ تنفيذ مركز طبي، ومسجد، وتم تخصيص أرض لتنفيذ مدرسة، وبالنسبة لمشروع "سكن مصر" بالمدينة، جارٍ الانتهاء من تنفيذ 1272 وحدة بالمشروع.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 25464 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 30024 وحدة أخرى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بالمدينة 8.755 مليار جنيه، وجارٍ الطرح لتنفيذ المرحلة الرابعة وتم عمل الجسات لعدد 33300 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بالمدينة بلغت نحو 80%.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه جار تنفيذ 9024 وحدة سكنية للموظفين بالجهات الحكومية التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنسبٍ متقدمة، بمساحات 118م2، كما أنه يجرى حاليًا طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة حسب تنسيق الموقع بالمشروع.
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