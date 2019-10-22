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تعليم

تدشين احتفالية بانتصارات أكتوبر بـ"نوعية طنطا"..صور

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 03:39 م
صدى البلد
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أحمد على
نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا ، اليوم الثلاثاء ، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة بمشاركة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حمدي شعبان القائم بعمل عميد الكلية ، والدكتور حسان رشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، واللواء فؤاد الجيوشي أحد ابطال حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر.

وفي كلمته أثنى "مبارك" على بطولات الجيش المصري التي لا تعد ولا تحصى ، مؤكدًا اننا اليوم نواجه حروب من نوع آخر أهمها الحرب الشرسة ضد الارهاب الغاشم ، موجهًا كلمته للطلاب بضرورة التحلي بروح الولاء والانتماء وتنميتها.

وأكد اللواء فؤاد الجيوشي أن حرب 1973 كانت ملحمة سطرتها القوات المسلحة المصرية وشعب مصر العظيم وبعض الاشقاء العرب لرد الكرامة للجيش المصري بعد هزيمة 1967 ، موضحًا أن المصري دائمًا سواء كان عسكريًا أو مدنيًا يدافع عن ارضه ووطنه.

وأشار "الجيوشي" إلى بسالة الجيش المصري الذي نجح فى استراد آخر شبر من الأراضى المصرية ورفع العلم المصرى عليها ، موضحًا أن انتصارات أكتوبر ستبقى واحدة من الذكريات المضيئة والخالدة فى ذاكرة ووجدان الشعب المصرى بالشكل الذي يدعو للفخر والعزة والكرامة.

ومن جانبه رحب الدكتور حمدي شعبان بالحضور مثمنًا حرص الجامعة بقيادة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة على دعم مثل هذه الاحتفاليات لرفع الروح الوطنية لدى الطلاب واطلاعهم على بطولات القوات المسلحة والتاريخ المصري الحافل بالانجازات.

تضمنت الاحتفالية عرض مجموعة من الاغاني الوطنية قدمها طلاب قسم التربية الموسيقية بقيادة الدكتور سمير القمري احتفالًا بالذكرى الـ ٤٦ لانتصارات اكتوبر ، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الأقسام والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.
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