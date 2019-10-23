جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

واحة سيوة دائما ما تبوح بأسرارها، فهي إحدى واحات مصر في قلب الصحراء والتي تمتلك العديد من المقومات السياحية والطبيعية والعلاجية التي جعلت منها نقطة قريدة بمصر.





ومازالت واحة سيوة تحافظ على طابعها البيئي مما جعلها منطقة مميزة عن غيرها من مدن المحافظة ومصر.





ويوجد بواحة سيوة فندق من الفنادق العالمية ذات الطابع البيئي، انه فندق أدرير أميلال" أو "الجبل الأبيض" والذي، واحد من أغرب فنادق العالم عزلة، وفي نفس الوقت أكثر المنتجعات الصحراوية جمالًا.





فما هي قصة هذا الفندق الذي جذب إليه الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، ومشاهير دول العالم وتم تصوير به مسلسل كفر دلهاب.





فندق أدرير أميلال يبعد عن واحة سيوة بـ 16 كيلو متر ويفتقد ، الكهرباء، الهواتف، وسائل التكنولوجيا المختلفة، ولكنه في نفس الوقت يوفر كل وسائل الاسترخاء والاستجمام، و الإضاءة بالشموع والفوانيس، ما يخلق مناخًا بينيا مميزا ورومانسيًا.





ويحيط بفندق أدرير أميلال، سبع بحيرات ملحية ، وأشجار الزيتون، والذي يشكلون منظرا طبيعيا خلابا.





بناء الفندق





تم صنع جدران الفندق بالكامل من التربة السيوية، والتي يطلق عليها اسم الكرشيف وهو عبارة عن الملح الممزوج بالطين والتي تعزل الحرارة، مثل الطوب اللبن، ويستخدمها البناءون في سيوه منذ آلاف السنين، ما جعل "أدرير أميلال" يتميز باعتدال الحرارة رغم ارتفاع الحرارة بواحة سيوة .





يحتوي على 40 جناحاً





وقد تم تصميم المباني الطينية لكي تنسجم مع البيئة الصحراوية المحيطة بها، إلى جانب بساتين من الزيتون والنخيل حيث يستطع النزلاء الاسترخاء.فيما صنعت أبواب الفندق من خشب أشجار النخيل ، كما انه خالى تمامًا من الكهرباء ويتم إضاءة المكان بالشموع ليلًا وضوء القمر .





ونظرا لتميزه فيعد فندق أدرير أميلال أو فندق "جعفر" كما يشتهر بين السكان من الفنادق العالمية فى واحة سيوة حيث يعتبر فندق 7 نجوم وتبلغ قيمة الاقامة به في الليلة بـ 400 دولار .





حظر استخدام المحمول





وفي هذا الفندق صديق البيئة يحظر استخدام الهواتف المحمولة خارج غرفه، كما أنه لا يحتوي على الكهرباء، او التليفزيون او المكيفات او اي وسائل حديثة.





مشاهير العالم يقيمون به





ونظرا للشهرة العالمية للفندق فقد استقبل الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وملكة بلجيكا الام باولا دي كالابريا والمطرب العالمي أشر واخيرا المطربة العالمية كاتي بيري .



