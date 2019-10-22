اعترافات مثيرة لـ المتهم الأول في قضية خطف رجل أعمال بالإسماعيلية



وتحفظت النيابة العامة علي السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة وسلاح آلي وكمية من الطلقات والذخيرة التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمة.



وأشارت التحقيقات إلى أن بين المتهمين أمين شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، استمعت النيابة لأقواله خلال جلسة التحقيقات، فيما استمعت لأقوال سائقي السيارتين ومتهمين آخرين بمراقبة النادي قبل وأثناء واقعة الاختطاف.



وتلقي اللواء جمال الغزالي مدير أمن الاسماعيلية إخطارًا فجر الأحد الماضي يفيد اختطاف رجل الأعمال أشرف النادي من قبل 6 مسلحين من مقهي في قلب المدينة.



وتمكن فريق بحث من مديرية أمن الاسماعيلية بإشراف اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية والعميد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية ضم العقيد أحمد الصغير والمقدمين مروان الطحاوي ومحمد هشام ومحمد سكر وأنور القاضي واسلام مشهور وشريف لطفي ومحمد برعي من القبض علي عدد من المتهمين.



وأشارت المصادر إلى أن فريق البحث تابع المتهمين منذ ارتكاب الواقعة ونجح في تحديد هوية المتهمين وضُبط عدد منهم في محافظات الاسماعيلية وبورسعيد ودمياط والقاهرة، وضبطت السيارتين المستخدمتين في الواقعة وسلاح آلي وبعض الذخيرة.

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس 3 متهمين جدد في واقعة خطف رجل الأعمال أشرف النادي 4 أيام على ذمة التحقيقات ليصل عدد المتهمين المحبوسين إلى 13 متهما.واستمع فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار يوسف الدفتار لأقوال المتهمين وبينهم المتهم الرئيسي في الواقعة الذى اعترف بتكوين تشكيل عصابي لخطف المتهم وطلب فدية مالية كبيرة.وكشفت التحقيقات التي باشرها أحمد غانم مدير نيابات ثان وثالث بحضور كمال العيسوى مسؤول تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول خطط ودبر لارتكاب الواقعة وكون تشكيل عصابي وأحضر أسلحة نارية لارتكاب الواقعة.وقالت مصادر إن المتهم قال أمام النيابة العامة إنه أعد خطة لمراقبة تحركات المجني عليه منذ فترة بمساعدة بعض المقربين منه، لخطفه وطلب فدية 5 ملايين جنيه لامتلاكه شركة استثمار عقاري كبري في الاسماعيلية.وأمرت النيابة العامة بحبس 10 متهمين أول أمس بعد تمكن مباحث الاسماعيلية من القبض عليهم في بعض المحافظات.