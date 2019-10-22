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فن

على أنغام إنساي.. محمد رمضان حاضر بتظاهرات لبنان ..فيديو

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 05:27 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو لراقصة شرقية في تظاهرات لبنان، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية "ستورى". 

وكان هذا الفيديو أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمجموعة من المتظاهرين يلتفون حول راقصة ترقص على أنغام أغنية "إنساي".

وأظهر المقطع، الراقصة وهي ترقص وتغنى على أغنيته "إنساى"، التى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على يوتيوب مع الفنان سعد لمجرد.

يذكر أن محمد رمضان يقوم حاليا بوضع اللمسات الاخيرة على اغنيته الجديدة "السلطان" التى من المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. 

على أنغام إنساي.. محمد رمضان حاضر بتظاهرات لبنان ..فيديو
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