Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد مذهلة.. الحبهان يعالج 5 أمراض شهيرة.. تعرف عليها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز
هناك بعض التوابل تساعد في التخلص من الامراض بطريقة فعالة، وتعد علاجًا قويًا للتخلص من معاناة بعض الأشخاص الصحية، فتعرف على فوائد الحبهان الصحية، وفقًا لموقع “stylesatlife”

يعالج الاكتئاب

الحبهان واحد من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد الشخص للتخلص من الاكتئاب، عن طريق طحن حبات من الحبهان ووضعه مع كوب من الماء، ثم قومي بغليانه، وتناوليه مرة واحدة يوميًا لإزالة السموم من الجسم، والتخلص من الطاقة السلبية، ومكافحة تغييرات المزاج المفاجئة.

محاربة نزلات البرد

يساعد الحبهان من التخلص من نزلات البرد في خلال يومين من تناوله، فهو يحارب الأمراض الشتوية، ويساعد على تقوية المناعة، فهو علاج قوي لا غنى عنه في كل منزل.

تحسين الشهية

يعاني أغلب الأشخاص من فقدان الشهية خاصة الحوامل وكبار السن، ويساعد الحبهان على تحسين الشهية، عن طريق مضغه بطريقة يومية، كما انه يساعد في التخلص من عملية عسر الهضم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.


الحفاظ على القلب 

يحمي الحبهان القلب من خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يحارب الدهون التي تؤثر على صحة القلب بطريقة مباشرة، وتعزيز صحة القلب ومنع الأمراض الوصول له مثل تصلب الشرايين أو ارتفاع ضغط الدم، والحفاظ على سيولة الدم.

علاج الربو

يساعد الحبهان على تدفق الدم الصحي في الجسم، مما يجعل عملية التنفس تسير بشكل صحي، فيحارب الالتهابات التي تصاب بها الأغشية المخاطية، ومساعدة في إذابة البلغم وعلاج نوبات ضيق الصدر المفاجئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملعقة السحرية قبل النوم تحميك من الكوليسترول والقلب

الخيار والأناناس والذرة المسلوقة ولحم البط.. ماذا يحدث للجسم عند تناول هذه الأكلات

علاج آلام الحيض.. تعرفي على فوائد مشروب الحليب بالكركم

8 فوائد صحية لأوراق النعناع

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكيكة خطوة بخطوة

أنا صاحب الكورة | أسباب فوز ريال مدريد على جالطة سراي في دوري الأبطال.. فيديو

أحمد حلمي يرد على منتقدي فيلمه الأخير خيال مآتة

اخبار التوك شو: الأرصاد تحذر المصريين.. السيول والأمطار اليوم أسوأ من الأمس.. محافظة القاهرة: 30 شفاطاً تسحب المياه من نفق العروبة

التعليم: غدًا يوم عمل رسمي لموظفي دواوين الإدارات والمديريات في 3 محافظات

حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذب مشاهير العالم.. أميلال فندق عالمي بعيد عن التكنولوجيا والكهرباء في سيوة

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

في أسبوع واحد.. دينا الشربيني تثير الجدل بـ 4 فساتين مختلفة