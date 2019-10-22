روسيا تمهل أمريكا 90 دقيقة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن أمام الولايات المتحدة ساعة ونصف الساعة كي تفي بالتزاماتها بشأن سوريا.



وذكر شويجو أن المهمة الأساسية للمحادثات بين رئيس بلاده، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، تمثلت بوقف الأعمال القتالية في سوريا.



ينتهي مساء الثلاثاء، أمد وقف لإطلاق نار توسطت فيه واشنطن لانسحاب المقاتلين الأكراد قرب الحدود السورية في الشمال الشرقي، حيث قال مسئول أمريكي إن المقاتلين الأكراد أبلغوا واشنطن أنهم طبقوا كامل شروط الاتفاق.





وخلال لقائه مع بوتين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ابتداءً من غدا الأربعاء، سيتم سحب جميع التشكيلات الكردية في سوريا خارج المنطقة التي يبلغ طولها 30 كيلومترًا من الحدود مع تركيا، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن الدوريات المشتركة مع روسيا.