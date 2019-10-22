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رياضة

التشكيل .. مانشستر سيتي يهاجم أتالانتا بخط هجوم ناري

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - رودريجو - ميندي.

خط الوسط : فودين - جوندوجان - دي بروين - رياض محرز - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.
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