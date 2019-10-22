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أخبار العالم

البرلمان البريطاني يصوت لصالح اتفاق بوريس جونسون للبريكست

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:23 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
صوت مجلس النواب البريطاني، اليوم الثلاثاء، لصالح اتفاق بريكست الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والاتحاد الأوروبي.

في السياق ذاته، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.

في السياق ذاته، علق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مناقشة القانون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون إنه بطريقة أو بأخرى سيخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.

وكان جونسون قد هدد، بسحب اتفاق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض البرلمان تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر.
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