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منوعات

إيقاف طبيب أسنان بعد خلعه 10 أسنان لمريضة.. والنتيجة مفجعة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:00 م
طبيب أسنان
طبيب أسنان
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عزة عاطف
أوقفت السلطات البريطانية طبيب أسنان يدعى «توشار باتيل» عن العمل لمدة عام بعد أن تبين أنه غير لائق لممارسة المهنة نتيجة لـ "كتالوج من الأخطاء" التي ارتكبها، وفقًا لتقرير المعايير الطبية.

جاء ذلك بعدما تعرضت إحدى مرضاه لنزيف حاد لمدة ساعات بعد خلعه عشرا من أسنانها دفعة واحدة مما أدى إلى وفاتها وفقا للدايلي ميل.

عانت المريضة من أمراض اللثة المتقدمة مما دفع الطبيب لإزالة الصف العلوي كله من فكها خلال جلستين في الأسبوع، حيث استخرج 5 من أسنان المريضة في 13 يوليو عام 2017 و5 أخرى في 18 يوليو.

لم يراجع الطبيب السجل الطبي للمريضة التي أخبرته بأنها تتعاطى دواء الوارفارين لسيولة الدم لمعاناتها من حالة نادرة تسبب تجلط الدم، فبعد ساعات من آخر جلسة لها مع الطبيب، ذهبت إلى المستشفى بسبب النزيف وسيولة الدم، لكنها توفيت هناك.
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