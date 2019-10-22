السيسي: مصر من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة سوتشي، فاديم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية حديثة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة>



حيث أكد الرئيس أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت الي جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل فى مصر.



وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس شركة "جاز" أوضح نشاط وتاريخ الشركة الناجح في إنتاج السيارات والأوتوبيسات وتصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية، معربًا عن تطلع الشركة لأن يمتد نشاطها إلى مصر، ومستعرضًا رؤيته لخطط الشركة المستقبلية للتعاون المشترك فيما يتعلق بالنظم الحديثة الخاصة بمجال النقل العام>



بما فيها المركبات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز، وآفاق توطين تلك الصناعة في مصر في ضوء السوق المصري الواعد والعوامل المتنوعة المحفزة لجذب الاستثمارات به.