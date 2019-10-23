بعد إعاقتها للمرور.. رفع مياه الأمطار المتراكمة بشوارع القليوبية

أمر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع في أي أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.
وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف جهودها، منذ فجر اليوم الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمه بالشوارع.
وشدد السيد المحافظ، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.
وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالاهتمام بجميع الشكاوى التي ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة والتواصل للبلاغ عن أي شكاوى بموقع المنظومة www.shakwa.eg أو الخط الساخن 16528.