بعد إعاقتها للمرور.. رفع مياه الأمطار المتراكمة بشوارع القليوبية

أمر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع في أي أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.





وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف جهودها، منذ فجر اليوم الأربعاء، لرفع مياه الأمطار المتراكمه بالشوارع.





وشدد السيد المحافظ، على ضرورة رفع كميات المياه من الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضاري.



