بسبب فيديو الاعتداء على أحمد عز.. زينة وأسرتها في أزمة

تعيش الفنانة زينة وأسرتها منذ الأمس لحظات صعبة، بعد تداول فيديو أظهر تهجم شقيقتها نسرين وأقارب لها على الفنان أحمد عز في مطعم أحد فنادق العلمين بالساحل الشمالي.



وأظهر الفيديو أن أحمد عز كان جالسًا مع أحد الصحفيين، قبل أن تتجه إليه نسرين، ثم أقارب لها، فتهجموا عليه، ما اضطره لمغادرة مقعده والاتجاه للخارج لاستدعاء الأمن.



ويؤكد هذا الفيديو صدق رواية أحمد عز التي أكد في محضر رسمي أنه تم الاعتداء عليه، كما يؤكد الفيديو أيضا عدم صحة رواية نسرين شقيقة زينة التي اتهمت أحمد عز بالاعتداء عليها ومحاولة خطف التوأم.



ويظهر الفيديو أيضًا ظهور امرأة وطفلين في الخلفية، يقال إنها زينة وتوأمها، دون أن يتسنى لنا التأكد من ذلك، لعدم ظهور وجوههم بشكل واضح.