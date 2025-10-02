بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

يشبه بيض السمان إلى حد كبير بيض الدجاج في الطعم لكنه أصغر حجمًا، إذ لا يتجاوز ثلث حجم البيضة العادية، وهناك توصيات بإدخاله إلى نظامك الغذائي أنت وأطفالك.

ويتميّز بيض السمان بقشر كريمي منقّط ببقع بنية، وصفار أصفر داكن غني، مما يجعله خيارًا صحيًا ومغذيًا وبديلًا مميزًا لبيض الدجاج التقليدي بفضل فوائده المذهلة وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

فوائد بيض السمان..

1-تقوية المناعة:

يحتوي بيض السمان على نسبة كبيرة من فيتامين أ، الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة التي تُضعف الخلايا وتسبب الأمراض والشيخوخة.

2-علاج الحساسية:

غنيّ ببروتين الأوفوموكويد، المعروف بخصائصه الطبيعية المضادة للحساسية، مما يخفف الاحتقان والالتهابات الناتجة عن الحساسية.

3-غني بالبروتين:

يحتوي على كمية عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات والعظام وإصلاحها، إضافةً إلى دوره في إنتاج الهرمونات والإنزيمات.

4-تنظيم الكوليسترول:

يحتوي بيض السمان على أحماض دهنية مفيدة تدعم صحة القلب وتُسهم في توازن مستويات الكوليسترول.

5-زيادة الطاقة:

يُعتبر مصدرًا رائعًا للطاقة، حيث يمنح الجسم دفعة طبيعية، خاصةً عند تناوله مع الكربوهيدرات كجزء من نظام غذائي متوازن.

6-تعزيز عملية التمثيل الغذائي:

يحتوي على فيتامين ب، الذي يساهم في تحسين التمثيل الغذائي، مما يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة ويدعم وظائفه الحيوية.

7-تحسين صحة النظر:

يساهم في حماية العين من مشكلات مثل إعتام عدسة العين بفضل محتواه العالي من فيتامين أ، ويدعم صحة القلب والرئتين والكلى.