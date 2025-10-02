رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، ويعقبه مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فيما يتعلق بضمان استدامة عمليات التنمية، من خلال ما تتضمنه من العديد من السيناريوهات، منوهًا إلى أن السردية جاءت لتجمع بين مختلف الجهود والإصلاحات التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، والحالية، والرؤية للسنوات الخمس المقبلة، في مجالات السياسات النقدية، والسياسات المالية، والإصلاحات التي نحتاج للعمل عليها بما يسهم فى إتاحة مناخ جاذب للاستثمارات ومعزز لدور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.