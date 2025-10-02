قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أسماء محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن فرصة أخيرة للمدير الفني لنادي الزمالك يانيك فيريرا قبل إعلان الرحيل.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية: "قولًا واحدًا مباراة غزل المحلة، ستكون الفرصة الأخيرة ليانيك فيريرا مع نادي الزمالك".

وأضاف: “في حال تحقيق نادي الزمالك نتيجة سلبية، سيرحل فيريرا عن تدريب الفريق والتعاقد مع مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي، بينما في حال الفوز.. سيكون هناك اجتماع معه لبحث المرحلة المقبلة”.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب استاد هيئة قناة السويس مباراة الزمالك وغزل المحلة المقبلة، بعد غلق استاد القاهرة بداية من شهر أكتوبر بسبب أعمال الصيانة، ما دفع إدارة الزمالك لطلب نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس.

