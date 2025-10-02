خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن فرصة أخيرة للمدير الفني لنادي الزمالك يانيك فيريرا قبل إعلان الرحيل.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية: "قولًا واحدًا مباراة غزل المحلة، ستكون الفرصة الأخيرة ليانيك فيريرا مع نادي الزمالك".

وأضاف: “في حال تحقيق نادي الزمالك نتيجة سلبية، سيرحل فيريرا عن تدريب الفريق والتعاقد مع مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي، بينما في حال الفوز.. سيكون هناك اجتماع معه لبحث المرحلة المقبلة”.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة قوية أمام نظيره غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب استاد هيئة قناة السويس مباراة الزمالك وغزل المحلة المقبلة، بعد غلق استاد القاهرة بداية من شهر أكتوبر بسبب أعمال الصيانة، ما دفع إدارة الزمالك لطلب نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس.