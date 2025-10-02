عين العقل.. فتحي سند يعلق على عدم التفات عقوبات الرابطة إلى تجاوزات القمة

شارك الناقد الرياضي فتحي سند منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فتحي سند :" العقوبات .. التى صدرت من رابطة الاندية بشأن مباراة القمة تشير الى أحد امرين ..الاول: ان السيد المراقب لم يكتب فى تقريره شيئا عن التجاوزات " الفجة " التى حدثت فى اللقاء ..او انه شجاع وكتب ..ولم تلتفت الرابطة الى.. ماكتب..إستنادا الى القول التاريخى : الباب اللى ييجى لك منه الريح ..سده واستريح .."عين..العقل"

كان الإعلامي محمد فاروق، قد كشف عن أزمة داخل نادي الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز.

وقال محمد فاروق في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو فريق الزمالك رفضوا خوض التدريبات الجماعية أمس الثلاثاء بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة رغم الحصول على أكثر من وعد سابق".

وأشار إلى أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين لحين حل الأزمة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.