أبرز مباريات اليوم الخميس 2-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 2-10-2025، عدد من المباريات، أبرزها روما وليل في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
باناثينايكوس X جو آهيد إيجلز – 7.45 مساءً
لودوجوريتس X ريال بيتيس – 7.45 مساءً
سيلتيك X سبورتينج براجا – 7.45 مساءً
فنربخشة X نيس – 7.45 مساءً
بولونيا X فرايبورج – 7.45 مساءً
فيكتوريا بلزن X مالمو السويدي – 7.45 مساءً
ستيوا بوخارست X يونج بويز – 7.45 مساءً
روما X ليل – 7.45 مساءً
بورتو X النجم الأحمر – 10 مساءً
فينورد X أستون فيلا – 10 مساءً
سيلتا فيجو X باوك سالونيكي – 10 مساءً
نوتينجهام فورست X ميتيلاند – 10 مساءً
بازل السويسري X شتوتجارت – 10 مساءً
جينك X فرينكفاروزي – 10 مساءً
ليون X سالزبورج – 10 مساءً
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
دينامو كييف X كريستال بالاس – 7.45 مساءً
أومونيا نيقوسيا X ماينز – 7.45 مساءً
رايو فاليكانو X شكينديا 79 – 7.45 مساءً
فيورنتينا X سيجما أولوموك – 7.45 مساءً
سلوفان براتيسلافا X ستراسبورج – 7.45 مساءً
سبارتا براج X شامروك – 7.45 مساءً
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
كولومبيا X النرويج – 11 مساءً
أمريكا X فرنسا – 11 مساءً
جنوب أفريقيا X كاليدونيا الجديدة – 2 فجر الجمعة
نيجيريا X السعودية – 2 فجر الجمعة