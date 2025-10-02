أبرز مباريات اليوم الخميس 2-10-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، الخميس 2-10-2025، عدد من المباريات، أبرزها روما وليل في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

باناثينايكوس X جو آهيد إيجلز – 7.45 مساءً

لودوجوريتس X ريال بيتيس – 7.45 مساءً

سيلتيك X سبورتينج براجا – 7.45 مساءً

فنربخشة X نيس – 7.45 مساءً

بولونيا X فرايبورج – 7.45 مساءً

فيكتوريا بلزن X مالمو السويدي – 7.45 مساءً

ستيوا بوخارست X يونج بويز – 7.45 مساءً

روما X ليل – 7.45 مساءً

بورتو X النجم الأحمر – 10 مساءً

فينورد X أستون فيلا – 10 مساءً

سيلتا فيجو X باوك سالونيكي – 10 مساءً

نوتينجهام فورست X ميتيلاند – 10 مساءً

بازل السويسري X شتوتجارت – 10 مساءً

جينك X فرينكفاروزي – 10 مساءً

ليون X سالزبورج – 10 مساءً



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

دينامو كييف X كريستال بالاس – 7.45 مساءً

أومونيا نيقوسيا X ماينز – 7.45 مساءً

رايو فاليكانو X شكينديا 79 – 7.45 مساءً

فيورنتينا X سيجما أولوموك – 7.45 مساءً

سلوفان براتيسلافا X ستراسبورج – 7.45 مساءً

سبارتا براج X شامروك – 7.45 مساءً

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

كولومبيا X النرويج – 11 مساءً

أمريكا X فرنسا – 11 مساءً

جنوب أفريقيا X كاليدونيا الجديدة – 2 فجر الجمعة

نيجيريا X السعودية – 2 فجر الجمعة