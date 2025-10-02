الخطيب إجازة 7 شهور.. الغندور يكشف مفاجأة عن مستقبل الأهلي بعد الانتخابات

كشف الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مسؤول داخل النادي الأهلي عن مفاجأة تتعلق بمستقبل إدارة القلعة الحمراء عقب الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن محمود الخطيب، رئيس النادي، سيحصل على إجازة علاجية تمتد لحوالي 7 أشهر مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن الخطيب يعاني من بعض المشاكل الصحية التي تستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي طويل خارج مصر، وهو ما سيجعله بعيدًا عن إدارة شؤون النادي بشكل مباشر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا داخل مجلس الإدارة على أن يتولى رجل الأعمال ياسين منصور مسؤولية إدارة النادي مؤقتًا، مستفيدًا من خبراته الإدارية والمالية الكبيرة، وذلك لضمان استمرار العمل المؤسسي داخل الأهلي وعدم تأثر استقرار النادي في فترة غياب الخطيب.