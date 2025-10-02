انا معرفوش.. تعليق صادم من ماجد سامي بشأن فيريرا

كشف ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة عن رأيه في البرتغالي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال ماجد سامي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورتس»: «الحقيقة يانيك فيريرا، معرفوش أنا عيشت 11 سنة في بلجيكا، هو مدربش فرقة كبيرة».

وأضاف: «بحثت في السيرة الذاتية بتاعته لاقيته درب شوية فرق كأنه مدرب الفريق الـ13 أو الـ14 أو الـ15 في الدوري المصري، مش مدرب الفريق الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى السادس».

وتابع: «السيرة الذاتية بتاعته ضعيفة جدًا كخبرات، ستاندرلياج مبقاش نادي كبير، كل سنة يسعى للهروب من شبح الهبوط »

وواصل: «فيريرا، مش مدرب فذ ولم أتوقع أن يفوز وادي دجلة على نادي الزمالك، كنت بحلم نفوز بالمباراة ولكن لم أتوقع