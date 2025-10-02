التعليم تستعد لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي وتلزمهم بدفع التأمين|إعرف الأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام أولياء امور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع تأمين التابلت ( 105 جنيه ) ، مشيرة إلى أن الأهالي سيوقعون على إقرار بذلك

الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت

وفي هذا الإطار ، نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصف الاول الثانوى ( منتظم ) تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت وهى كالتالى :

إيصال تأمين التابلت ب( 105 جنيه ) + ٢ صوره منه . ( يتم دفع التامين فى البريد )

عدد ٢صورة شهادة ميلاد الطالبة.

٢ صورة بطاقة ولي الأمر .

صورة شخصية للطالبة

حافظة شفافة بكبسونة

وقالت المدارس الثانوية : بعد الإنتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت يتم الاحتفاظ بها لحين إصدار تعليمات أخرى بميعاد التسليم .

وأضافت المدارس الثانوية : يرجى العلم أن ولي أمر الطالبة ( الأب ) هو من سيأتى مع الطالبة لتسليم اوراق التابلت ، وفي حالة وفاة الأب يتم حضور الأم وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق يتم إحضار صورة الولاية التعليمية للأم ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :