أخبار البلد

التعليم تستعد لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي وتلزمهم بدفع التأمين|إعرف الأوراق المطلوبة

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تسليم التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام أولياء امور طلاب الصف الأول الثانوي بدفع تأمين التابلت ( 105 جنيه )  ، مشيرة إلى أن الأهالي سيوقعون على إقرار بذلك

الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت

وفي هذا الإطار ، نبهت المدارس الثانوية على طلاب الصف الاول الثانوى ( منتظم ) تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت وهى كالتالى :

  •  إيصال تأمين التابلت ب( 105 جنيه ) + ٢ صوره منه . ( يتم دفع التامين فى البريد )
  •  عدد ٢صورة شهادة ميلاد الطالبة.
  •  ٢ صورة بطاقة ولي الأمر .
  •  صورة شخصية للطالبة
  •  حافظة شفافة بكبسونة

وقالت المدارس الثانوية : بعد الإنتهاء من تجهيز الأوراق المطلوبة لإستلام التابلت يتم الاحتفاظ بها لحين إصدار تعليمات أخرى بميعاد التسليم .

وأضافت المدارس الثانوية : يرجى العلم أن ولي أمر الطالبة ( الأب ) هو من سيأتى مع الطالبة لتسليم اوراق التابلت  ، وفي حالة وفاة الأب يتم حضور الأم وإحضار صورة من شهادة الوفاة و ٢صورة من بطاقة ( الام ) ، وفي حاله الطلاق يتم إحضار صورة الولاية التعليمية للأم  ، وفى حالة سفر الوالد يتم احضار ما يثبت مثل صورة جواز السفر او الاقامة + صورتين من بطاقة الاب بالاضافة لصورتين من بطاقة الام وفى هذه الحالة يتم التسليم بحضور الام

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه :

  • يعتبر جهاز التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة
  • يعتبر جهاز التابلت المسلم لكل الفئات المستهدفة الأخرى عهدة شخصية طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي العام أو المديرية أو الإدارة دون تغيير طبيعة العمل
  • لا يتم تسليم التابلت للطلاب والمعلمين بالمدارس الخاصة
  • لا يتم تسليم أي التابلت لطلاب المنازل والخدمات

 

التابلت وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الصف الأول الثانوي

