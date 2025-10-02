وزير الخارجية: منخرطون في جهود وقف إطلاق النار بالسودان

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية، في ظل الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

وأشار وزير الخارجية، خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، اليوم الخميس، إلى انخراط مصر بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني، حسب بيان للخارجية المصرية.

وقال إن زيارته الثالثة لبورسودان في غضون عام تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعد رسالة دعم للسودان في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، مُؤكدًا دعم القاهرة للخطوات الثابتة التي تتخذها الحكومة السودانية لاستعادة الاستقرار والأمن بالبلاد.

وتبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وأعرب الوزير المصري عن الترحيب بعقد اجتماعات ملتقى الأعمال "المصري السوداني" خلال العام الجاري، فضلًا عن اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة.

كما استعرض "عبدالعاطي" ما توفره مصر من تسهيلات للأشقاء السودانيين، وعملها على تيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين لبلدهم عقب هدوء واستقرار الأوضاع.

على صعيد آخر، تطرق اللقاء إلى ملف الأمن المائي، وأكد الجانبان خلال اللقاء وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.