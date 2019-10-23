انتصارات السويس صفحات مجهولة..كتاب جديد في العيد القومي للمحافظة

أصدر صالون سواسية الثقافي برئاسة النائب عبد الحميد كمال كتاب اليوم تحت عنوان " انتصارات السويس .. صفحات مجهولة " احتفالا بالعيد القومي الـ 46 لمحافظة السويس الذي ياتي كل عام فى 24 اكتوبر احتفالا بانتصار ابطال المقاومة الشعبية على الجيش الاسرائيلي ومنعهم من احتلال السويس.



و يتضمن الكتاب 6 فصول مدعمه بالصور التاريخية والنادرة عن السويس وبطولاتها حيث ياتي اهمية هذا الكتاب وهو السابع ضمن اصدارات صالون سواسية الثقافي من تعدد الشهادات الوثائقية والابحاث حول عيد السويس القومي 24 اكتوبر باعتباره أهم مشهد للمقاومة الشعبية فى تاريخ مصر الحديث ضد محاولة أحتلال المدينة من قبل القوات الاسرائيلية التى ارادت تحويل نصر اكتوبر الى هزيمة لو تم احتلال السويس .



كما تأتي أهمية الكتاب ايضا من خلال الابحاث الجادة والموضوعية التى قدمها باحثين من ابناء السويس من اعمال مختلفة تمثل اعمار مختلفة برؤية جديدة .



و تقدم آيه انور فى الفصل الاول بحثًا عن قراءة وثائقية للصحف المصرية عن ما حدث فى اكتوبر كما يقدم محمد كمال فى الفصل الخامس شهادة منشورة للكابتن غزالي – والباحثان من جيل الشباب .



ويقدم الثنائي الباحثان انور فتح الباب وقباري البدري فى الفصل الثاني والرابع رؤيتهما عن النظرة التاريخية للمقاومة الوطنية .. وتأثير الفن والشعر والغناء والمسرح بمعارك المقاومة فى السويس ، كما ينفرد الباحث محمد عبد الرازق فى الفصل الثالث ببحث عن علاقة فدائيو السويس بمنظمة سيناء .



و يكشف النائب عبد الحميد كمال فى الفصل السادس والاخير أهمية رد الاعتبار الوطني الى محافظ السويس محمد بدوي الخولي الذي عاش فترات الحصار والمقاومة ضد الصهاينة رافضًا تسليم السويس عكس الاشاعات للنيل من وطنيته.





يذكر أن السويس قال عنها الرئيس جمال عبد الناصر " ما من بلد ارتبط اسمها بالنضال والتاريخ الوطني كما ارتبط اسم " السويس " وقال عنها الرئيس السادات " لقد خرجت السويس فى 24 اكتوبر ليست للدفاع عن نفسها ولكن عن مصر ".



واصدر صالون سواسية الثقافي برئاسة النائب عبد الحميد كمال 6 كتب سابقة وهي " تاريخ فدائي .. صفحات مجهولة فى تاريخ السويس - العكس صحيح - الفساد فى مصر دراسة حالة محافظة السويس - مطار السويس الدولي الفرص التحديات - الابنودي السويس تجربة وطن - المسكوت عنه فى المحليات".