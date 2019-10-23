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أخبار البلد

القوى العاملة : تحصل 12.8 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالسعودية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تحصيل مستحقات مالية لحل مشاكل لعدد من العمالة المصرية وديا بلغت 2 مليون و928 ألفا و859 ريالا سعوديا ، أي ما يعادل 12 مليونا و886 ألفا و979 جنيها مصريا ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بحل مشكلة عدد من العمالة المصرية وديا، بعد أن تقدموا بشكاوي في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم علي مستحقاتهم المتأخرة لدي أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم .
وبتواصل الوزارة مع الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة بالرياض للوقوف على آخر انجازات مكتب التمثيل العمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي "يوليو- سبتمبر 2019" .

و أشار إلي أن المكتب قام بمراجعة واعتماد عقود وتأشيرات العمل وشهادات الاستمرارية لنحو 4972 عاملا ، منها 4 ألاف و462 عقد عمل وشهادات استمرارية في العمل ، فضلا عن توفير 8 فرص عمل داخلية ، وحل 47 شكوي عمالية ، وتحويل 35 شكوي للقضاء لعدم الوصول إلي حلها بالطرق الودية ، ويوجد 80 شكوي تحت الدراسة والبحث وذلك من إجمالي 162 شكوي تلقاه المكتب .

وأشار الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة بالرياض، إلي أنه قام بعمل 12 زيارة ميدانية للمنشآت والمصالح الحكومية لحل مشاكل العمالة المصرية المتواجدة بهذه المنشآت، فضلا عن الرد علي 1027 استفسارًا عبر الهاتف أو الواتس أو البريد الاكتروني من خلال المكتب العمالي مباشرة.
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