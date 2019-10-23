بـ 5 جنيهات.. طرق سحرية لعلاج الروماتيزم بالمنزل

انتشر الروماتيزم أو التهابات المفاصل بين جميع الفئات العمرية حتى بين الأطفال، وما يزيد الأمر خطورة أنه أصبح يترتب عليه أمراض أخرى مثل الحمى الروماتيزمية، ولسوء الحظ قد يستمر الألم والالتهاب على الرغم من التدخل الطبي، كما أن الروماتيزم يؤثر على حركة المريض ويعيق المشي وجميع نشاطاته، لذلك قد أشار موقع "health line " إلى مجموعة أعشاب طبيعية يمكنها علاج وتسكين آلام الروماتيزم وهي كالآتي :-





- الصبار :-





يعتبر الصبار من أشهر المكونات الطبيعية المستخدمة في الطب البديل، نظرًا لاحتوائه على عناصر مفيدة للجسم، يلعب الصبار دوراً فعالاً في علاج مشاكل التهاب المفاصل نظرًا لاحتوائه على مركبات مضادة للالتهابات.









- الزنجبيل :-





كما يملك الزنجبيل رائحة وطعم قوي، يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهاب قوية جدًا، كما أنه يعمل على تخفيف تورم المفاصل الناتجة عن الروماتيزم.









- الشاي الأخضر :-



