النمسا بعيون مصرية.. في مكتبة الإسكندرية

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا في مصر احتفالية "يوم النمسا"، التي ينظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالمكتبة، بالاشتراك مع المركز الثقافي النمساوي وسفارة النمسا، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.



وتشمل الاحتفالية عدة أنشطة، تبدأ بتقديم الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، وسفير مصر السابق بالنمسا لعدة سنوات، محاضرة عن العلاقات المصرية النمساوية.



ويتبع المحاضرة عروض موسيقية منوعة؛ منها: عزف منفرد للموسيقى الكلاسيكية، تقدمه الفنانة نادين فيبر، عازفة الفيولين النمساوية المصرية، وحفل موسيقى كلاسيكية للفريق الموسيقي النمساوي «تريو ارتيو»، بالإضافة إلى حفل موسيقي لفريق كورال انسبروك النمساوي.



كما تتضمن الاحتفالية أيضًا قراءة للكاتبة النمساوية ذات الأصول السورية لونا الموصلي، التي ستقرأ مقتطفات من كتابها: «دمعة – ابتسامة – طفولتي في دمشق»، تعقبها مناقشة مع الحضور حول الكتاب.



وفي الختام سيتم افتتاح معرض فني للصور يضم أبرز الوجوه النسائية في تاريخ مصر والنمسا، مع معلومات مفصَّلة عن كلٍّ منهن، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن النمسا في شتى المجالات.