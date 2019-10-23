Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

النمسا بعيون مصرية.. في مكتبة الإسكندرية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 02:14 م
النمسا بعيون مصرية..
النمسا بعيون مصرية.. في مكتبة الإسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
يفتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا في مصر احتفالية "يوم النمسا"، التي ينظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بالمكتبة، بالاشتراك مع المركز الثقافي النمساوي وسفارة النمسا، وذلك يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وتشمل الاحتفالية عدة أنشطة، تبدأ بتقديم الدكتور مصطفى الفقي، مدير المكتبة، وسفير مصر السابق بالنمسا لعدة سنوات، محاضرة عن العلاقات المصرية النمساوية.

ويتبع المحاضرة عروض موسيقية منوعة؛ منها: عزف منفرد للموسيقى الكلاسيكية، تقدمه الفنانة نادين فيبر، عازفة الفيولين النمساوية المصرية، وحفل موسيقى كلاسيكية للفريق الموسيقي النمساوي «تريو ارتيو»، بالإضافة إلى حفل موسيقي لفريق كورال انسبروك النمساوي.

كما تتضمن الاحتفالية أيضًا قراءة للكاتبة النمساوية ذات الأصول السورية لونا الموصلي، التي ستقرأ مقتطفات من كتابها: «دمعة – ابتسامة – طفولتي في دمشق»، تعقبها مناقشة مع الحضور حول الكتاب.

وفي الختام سيتم افتتاح معرض فني للصور يضم أبرز الوجوه النسائية في تاريخ مصر والنمسا، مع معلومات مفصَّلة عن كلٍّ منهن، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن النمسا في شتى المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خالد الغندور يبرئ مرتضى منصور من هذه التهمة.. تفاصيل

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار

رفع حالة الطوارئ..ارتباك الحركة المرورية في القليوبية بسبب الأمطار..صور

بالفيديو والصور.. مدينتي تتحدى الأمطار الرعدية وتكشف أسباب الإقبال للسكن بها.. وهشام طلعت مصطفى: الحمد لله كل حاجة اتعملت صح

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفلة عمرها عامان تلقى حتفها بين ذراعي والدتها.. تفاصيل مفجعة

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز