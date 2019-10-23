محافظ الدقهلية يفتتح ثلاث مدارس جديدة بدكرنس

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم ثلاث مدارس جديدة بمركز دكرنس.



وكان في استقباله الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب،والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم ابو عرب مدير عام منطقة الدقهلية للابنية التعليمية،والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة دكرنس .



وأكد محافظ الدقهلية على أن جميع الأبناء الذين بلغوا سن الخامسة سيتم قبولهم بالمدارس بنظام التنسيق المركزي ولا توجد استثناءات، وأن المدارس الثلاث سيتم تشغيلها خلال أسبوع .



وبدأ محافظ الدقهلية زيارته بافتتاح مدرسة المرسي سيف الدين الابتدائية بمدينة دكرنس والتي تضم 22 فصلا بتكلفة 8.2 مليون جنيه، وأشاد بجودة العمل والتشطيبات، وقال ندعو المجتمع المدني للمشاركة في تجهيز اثاثات المدرسة،وطلب من رئيس هيئة الأبنية التعليمية دراسة إنشاء جناح بها لوجود مساحة فضاء تتسع.



وفي زيارة مفاجئة تفقد محافظ الدقهلية مدرسة الشهيد حمزة الاعدادية بنين بدكرنس وأبدى استيائه من وجود تراكمات تكهين مقاعد ومستلزمات الفصول وقال لمدير إدارة دكرنس التعليمية"هل ترضى بهذا المنظر داخل مدرسة"هذا سئ للغاية ويشوه المدرسة.



وافتتح محافظ الدقهلية مدرسة كفر الزهايرة الرسمية للغات والتي تضم 11 فصلا بتكلفة 6.4 مليون جنيه،وشدد على سرعة تجهيز الفصول بالمقاعد لنقل التلاميذ إليها وتخفيف كثافة الفصول،واشاد بمستوى المدرسة وقال لابد نفتخر بوجودها في القرية ومبروك عليكم.



وافتتح شاروبيم مدرسة كفر الباز الرسمية للغات بتكلفة 9 مليون جنيه وتضم 14 فصلا دراسيا تشمل مراحل التعليم من الحضانة حتى الثانوي،وتفقد عددا من الفصول والمعامل وقاعات التحضير ودورات المياه بالمدارس الثلاث.



وأكد محافظ الدقهلية على أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية وتقليل كثافة الفصول حرصا على صالح ابنائنا الطلاب،ووجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية ورجال الخير على المشاركة المجتمعية.