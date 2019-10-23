Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد هطول أمطار غزيرة.. إجراءات احترازية في دمياط

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
عقب تعرض محافظة دمياط لموجه من الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم وتوقف الحركة المرورية نتيجة لتراكم المياه بالشوارع وانسداد البالوعات قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد تعرض المحافظة للتقلبات الجوية و هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، حيث قامت بجولة تفقدية استهلتها بمتابعة أعمال صيانة شبكة صرف مياه الأمطار بكورنيش النيل، إذ وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعه الانتهاء من تلك الأعمال ورد الشئ لأصله بالمنطقة. 

و قامت المحافظ أيضًا بتفقد عدد من الشوارع بدمياط بمناطق ٦ أكتوبر و باب الحرس و طريق الترعة الشرقاوية و قرية الشعراء ، للتأكد من شفط تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدة المحلية لعدم إعاقة الحركة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية و بمحيط المدارس، وفى هذا الشأن... وجهت محافظ دمياط بإنشاء بالوعات جديدة لصرف مياه الأمطار ضمن خطة تطوير طريق الترعة الشرقاوية وكذلك إستكمال عملية شفط تجمعات المياه بالشعراء.

واستكملت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة تلك الأعمال بمدينة رأس البر، و اطمأنت خلال جولتها التى جاءت بمرافقة اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة على انتظام عملية كسح تجمعات المياه، وأكدت المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية هذا العام لتجنب كافة المشاكل التى وقعت خلال الأعوام الماضية. 

و أكدت محافظ دمياط فى ختام الجولة انتظام كافة الأعمال بالمناطق المختلفة وعدم وجود أى معوقات أو مشكلات مضيفة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية خلال الفتره القادمة، كما تم التشديد على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة للتأكد من جاهزية البالوعات وسيارات ومعدات الكسح لرفع مياه الأمطار فى الشوارع والطرق الرئيسية.
بعد هطول أمطار غزيرة.. إجراءات احترازية في دمياط
بعد هطول أمطار غزيرة.. إجراءات احترازية في دمياط
بعد هطول أمطار غزيرة.. إجراءات احترازية في دمياط
بعد هطول أمطار غزيرة.. إجراءات احترازية في دمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شتاء عاصف.. شفط مياه الأمطار ببلبيس في الشرقية .. صور

ترشيحاتنا

وصلنا لطريق مسدود.. تعليق ناري من الأهلي على أزمة كوليبالي الهارب للنجم الساحلي

بسبب ثقل وزن الصوف..وفاة أشهر خروف في العالم

بعد مصرع عروسين ليلة زفافهما.. ميت يزيد في الغربية تتحول إلى سرادق عزاء..صور

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

بينهم عروسان وطفلة.. 7 ضحايا في اليوم الأول من موجة الأمطار الرعدية

بيان عاجل أمام البرلمان عن مشاكل الأمطار وغرق شوارع القاهرة والسويس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

لليوم الثاني.. غرق شوارع مدينة نصر في مياه الأمطار.. فيديو وصور