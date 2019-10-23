بعد هطول أمطار غزيرة.. إجراءات احترازية في دمياط

عقب تعرض محافظة دمياط لموجه من الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم وتوقف الحركة المرورية نتيجة لتراكم المياه بالشوارع وانسداد البالوعات قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد تعرض المحافظة للتقلبات الجوية و هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، حيث قامت بجولة تفقدية استهلتها بمتابعة أعمال صيانة شبكة صرف مياه الأمطار بكورنيش النيل، إذ وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعه الانتهاء من تلك الأعمال ورد الشئ لأصله بالمنطقة.





و قامت المحافظ أيضًا بتفقد عدد من الشوارع بدمياط بمناطق ٦ أكتوبر و باب الحرس و طريق الترعة الشرقاوية و قرية الشعراء ، للتأكد من شفط تجمعات مياه الأمطار بمعرفة سيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى و الوحدة المحلية لعدم إعاقة الحركة المرورية خاصة بالمناطق الحيوية و بمحيط المدارس، وفى هذا الشأن... وجهت محافظ دمياط بإنشاء بالوعات جديدة لصرف مياه الأمطار ضمن خطة تطوير طريق الترعة الشرقاوية وكذلك إستكمال عملية شفط تجمعات المياه بالشعراء.





واستكملت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة تلك الأعمال بمدينة رأس البر، و اطمأنت خلال جولتها التى جاءت بمرافقة اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة على انتظام عملية كسح تجمعات المياه، وأكدت المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية هذا العام لتجنب كافة المشاكل التى وقعت خلال الأعوام الماضية.



