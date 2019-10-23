Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 01:15 م
الملك عبدالعزيز آل
الملك عبدالعزيز آل سعود
Advertisements
على صالح
كشف معمر سعودي عن حكاية الأرملة مع الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وكيف كانت دعوتها سببا لما تنعم به المملكة حاليا من خير، بعد حياة شقاء كانت تجبر المواطنين على السفر سيرا على الأقدام بحثا عن الكلأ ولقمة العيش.

ووفقا للحديث الذي أفضى به لصحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، روى المواطن عبد الله ناصر حماد آل حماد، يبلغ من العمر أكثر من 100 عام، من سكان حي «البديع» في الأفلاج، إحدى محافظات منطقة الرياض العشرين، تفاصيل حكاية الأرملة والملك عبد العزيز قائلا: «كان هناك أرملة لديها عددٌ من الأيتام وحياتها المعيشية صعبة، فقال أرشدوني لبيتها، وذهب إليها على رجليه، وبعد وصوله إلى منزلها وقرع الباب، أبلغها أنه فاعل خير يود مساعدتها، ومد لها مبلغًا من المال، فرفضت أخذ المبلغ بشرط أن تعرف مَن هو وأصرّت على ذلك، فأبلغها أنه الملك عبد العزيز»

واستكمل آل حماد روايته قائلا: "دعت الأرملة للملك عبد العزيز بالدعوة المشهورة "الله يفتح لك خزائن الأرض"، وبعد أيام جاءت شركة تنقيب، وتمّ اكتشاف النفط ولا تزال تلك البئر منذ افتتاحها يتدفق بخيرها النفط حتى اليوم".

وأضاف: "كانت حياة الماضي صعبة والحصول على الأكل صعبًا وكان الشخص يكدح للحصول على لقمة العيش ويسافر على قدميه؛ حيث سافرت من الأفلاج إلى الرياض مشيًا على الأقدام واستغرقت رحلتي 6 أيام، كذلك مرت بنا سنون عصيبة مثل سنة الجوع، وانتشار مرض "الجدري" الذي تسبّب في وفاة الكثير وأنا أصبت بذلك المرض، فعلى شباب الوقت الحالي حمد الله على نعمة الأمن والأمان ورغد العيش التي تنعم به بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة".

واسترسل: "في الماضي كان الحصول على لقمة العيش صعبًا جدًا، والأكل "بر وتمر ولبن" ولم يكن متوافرًا بعد، وكانت الحياة بدائية".

وتابع: "دخلت سوق الرياض ليلة العيد، وكان معي ريالان فقط واشتريت بهما مقطع "ثوب" وغترة وطاقية وملابس داخلية بريال ونصف، وتبقى معي نصف ريال".

واختتم المعمر السعودي حديثه لـ سبق قائلا: "يا ليت يدرك الشباب الآن ما هم فيه من نعمة ورغد في العيش".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على نفقته الخاصة .. محمد بن سلمان يوجه بترميم قصر أميرة سعودية.. تعرف عليها

بعد يومين من هجوم ارامكو.. مؤتمر دولي لكوارث الحرائق النفطية بالسعودية

لن تتخيل.. ماذا فعل سعوديان للاحتفال باليوم الوطني للمملكة.. صور

همة حتى القمة.. حكاية شعار اليوم الوطني 89 لـ السعودية

والد التوأم السيامي الليبي: لا املك تكلفة فصلهما والملك سلمان أنقذهما

ترشيحاتنا

حكم تربية كلب في المنزل لرغبة الأبناء

كفارة اليمين.. تعرف على خطأ شائع يقع فيه الكثيرون عند إخراجها

خالد الغندور يبرئ مرتضى منصور من هذه التهمة.. تفاصيل

سميرة سعيد وأحلام ومي عمر بنفس الإطلالة .. مين أحلى

صدمة للعائلة الحاكمة في بريطانيا.. هاري وميجان ماركل يتنازلان عن الحياة الملكية

شاهد.. لقاء الخميسى تشعل الإنستجرام.. والجمهور: إيه الحلاوة دى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. زوجة حماقى فى أحدث ظهور لها

بسببها تنعم المملكة بالثراء.. معمر سعودي يكشف حكاية الأرملة والملك عبد العزيز

لليوم الثاني.. غرق شوارع مدينة نصر في مياه الأمطار.. فيديو وصور