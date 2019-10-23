طقس غير مستقر في عدد من المحافظات.. رفع حالة الطوارئ وسحب مياه الامطار من الشوارع .. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

- عدم استقرار في الاحوال الجوية بمحافظات الجمهورية

- جهود مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس والسقوط الغزير للأمطار

- الامطار تؤثر علي حركة السير بكفر الشيخ

- مصرع طفلين بصعق كهربائي من اعمدة الانارة



شهدت عدة محافظات حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، حيث تكثف الأجهزة المعنية جهودها لمواجهة تقلبات الطقس والسقوط الغزير للأمطار.



ففي محافظة الغربية، أكد المحافظ هشام السعيد رفع درجات الاستعداد لموسم الشتاء وتطهير شبكات الصرف الصحي والبيارات، والتأكيد على تغطيتها وتغطية غرف الترع والمصارف المغطاة، وصيانة أعمدة الإنارة، ومراجعة الكابلات والعوازل الكهربائية.



وشدد على مراجعة تشغيل محطات روافع الصرف، وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمواجهة أي تغيرات مناخية قد تكون محتملة خلال فصل الشتاء.



وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الري بسرعة تطهير الترع ورفع مخلفات التطهير وعلى كافة المصالح على مستوى المحافظة أن تكون جاهزة، حيث سقطت الأمطار فجر اليوم على معظم أنحاء المحافظة، وتتم إزالة مياه الأمطار الراكدة من خلال أجهزة النظافة والتجميل بها.



وفي كفر الشيخ، تعرضت المحافظة لموجة سيئة من الأحوال الجوية وفضلًا عن سقوط أمطار غزيرة، وكان أشدها على المناطق الساحلية في البرلس وبلطيم، ما أثر على حركة السير في الشوارع.



وفي المنيا، وجه المحافظ قاسم حسين برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة؛ تحسبًا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول وفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد.



وكلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دوري من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها، وخلوها من الحشائش، والمخلفات التي تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق وإجراء صيانة دورية للمعدات الثقيلة، ومراجعة كافة الخدمات بمراكز الإغاثة والإيواء.



وأكد المحافظ أنه تم تفعيل غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدى 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية وربطها بشبكة اتصال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.



وشدد على مديرية الموارد المائية والري بالعمل على تطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها ووضع برنامج للطوارئ يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف، مع التنسيق المسبق لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمواقع الحرجة.



فيما تسبب تساقط مياه الأمطار في عدد من محافظات الجمهورية إلى وجود ضحايا وخاصة بين الأطفال حيث لقي طفلان مصرعهما صعقا بسبب أعمدة الإنارة.



وبعد ليلة ممطرة والتساقط الكثيف لمياه الأمطار اتجه عدد كبير من الأهالي إلى انتشال مياه الأمطار من أعلى اسطح منازلهم خوفًا عليها من تراكم الأمطار، والتي قد تؤثر على منازلهم.



وتسبب سقوط الأمطار ليلا ورغبة الأهالي فر رفع المياه قبل تراكمها الي وجود ضحايا لانتشال المياه، والتي ظهرت في محافظة الغربية، حيث لقيت سيدة وسائق توك توك مصرعهما أثناء نزح مياه الأمطار.



وعقب تعرض محافظة دمياط لموجه من الأمطار الغزيرة منذ فجر اليوم وتوقف الحركة المرورية نتيجة لتراكم المياه بالشوارع وانسداد البالوعات قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد تعرض المحافظة للتقلبات الجوية و هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة صاحبها نشاط ملحوظ فى حركة الرياح، حيث قامت بجولة تفقدية استهلتها بمتابعة أعمال صيانة شبكة صرف مياه الأمطار بكورنيش النيل، إذ وجهت حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بسرعه الانتهاء من تلك الأعمال ورد الشيء لأصله بالمنطقة.



