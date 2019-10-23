خطوة إيجابية.. مجلس الأعمال المصري الأوروبي يشيد بعودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ

أشاد مجلس الأعمال المصري - الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين بقرار الحكومة البريطانية برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، وحرص بريطانيا على العمل عن كثب مع الشركاء المصريين وشركات الطيران للتخطيط لاستئناف الرحلات بشكل أقوى مستقبلًا.



ووجه مجلس الأعمال المصري – الأوروبي، خالص الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث جاء قرار استئناف رحلات الطيران نتيجة جهود ومباحثات مطولة وتفاهم في الرؤى بين القيادتين، كان آخرها لقاؤهما على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا أغسطس الماضي، وكذلك للجهود الكبيرة التي بذلها السير جيفري آدامز، السفير البريطاني فى مصر.



وأضاف المجلس أن استئناف رحلات الطيران يعد خطوة مميزة ونقلة جديدة فى التعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا بما يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ويعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة، كما يعكس القرار الصورة الحقيقية لما تتمتع به مصر من سلامة واستقرار وضمان أمن السائحين وتعد شهادة لمعايير الآمان بالمطارات المصرية، وما تشهده مصر من تقدم كبير فى شتى المجالات في عهد الرئيس السيسي.



وأكد المجلس أن عودة السياحة وشركات السياحة البريطانية لشرم الشيخ من شأنها أن تعمل على زيادة أعداد السائحين القادمين لمصر ليس فقط من المملكة المتحدة ولكن من أوروبا، فالقرار يحفز شركات السياحة على تنظيم الرحلات لشرم الشيخ ويطمئن السائحين من مختلف الجنسيات، خاصة لما تشهده مصر من طفرة كبيرة فى قطاع السياحة، ومواكبة قرار استئناف الرحلات لإنطلاق بورصة لندن للسياحة 4 نوفمبر المقبل بمشاركة 180 دولة حول العالم.



وأوضح مجلس الأعمال المصري – الأوروبي أن السائح البريطاني يعشق مصر، خاصة مدينة شرم الشيخ أجمل منتجعات العالم، حيث وصلت أعداد السائحين البريطانيين إلى 415 ألف سائح خلال 2018 رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية، ونتوقع أن يصل عدد السائحين البريطانيين فى مصر إلى مليون سائح بحلول 2020 وسيكون عام الخير على السياحة المصرية، كذلك فإن قرار عودة السياحة البريطانية يبشر أيضا بعودة السياحة الروسية قريبًا.