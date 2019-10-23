البحث العلمي تقدم فرصة لكل باحث لقاء أبطال مختبر الشهرة والمشاركة في المسابقة

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الأكاديمية ستتيح الفرصة كل من يرغب في لقاء أبطال مسابقه مختبر الشهرة في معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار.





واضاف صقر أن انطلاق الموسم الرابع للمسابقة ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البحث العلمي في مصر،مسيرا إلى أن المسابقة تتيح الفرصة للباحثين المشاركة بها في مجالات عدة من بينها الهندسة والعلوم الحياتية، والأساسية حيث يتراوح اعمار المشاركين لها ما بين 18 وحتى 40 عامًا.





قام المجلس الثقافي البريطاني بتنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام 2009 و تعاونت الأكاديمية برعاية الثلاث مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر لمختبر الشهرة،حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% حيث تقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات، كما ارتفع عدد المتسابقين المقبولين في الموسم العاشر 2019 والذين قاموا بتجارب الأداء بمقاطع فيديو وعددهم 350 متسابق من 26 محافظة امتدت من أسوان والوادي الجديد مرورًا بالأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج وحتى شمال سيناء، وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة في العام الماضي 49%.







وسيتم توفير منصة رقمية لإدارة المسابقة وسيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم عروض الفيديو عبر الإنترنت مما يساعد أيضا علي استهداف عدد اكبر من الجمهور سواء المحلي أو الدولي حيث يمكن مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع مما يمكنا من نشر رسالة التوعية بأهمية العلوم في حياتنا اليومية، وذلك من أجل اختيار من 10إلي 12 فائز للمشاركة في المسابقة النهائية والتي ستقام في القاهرة، لتصعيد المتسابقين للمرحلة النهائية؛ ويحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2020 والذي تشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم.