بدون مكياج.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلادها مع عادل إمام وزوجها

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الصور للفنانة داليا البحيري أثناء احتفال الزعيم عادل إمام بعيد ميلادها داخل كواليس مسلسل "فلانتينو"، بحضور زوجها وأبطال العمل، على رأسهم الفنانة دلال عبد العزيز، والذي ينافس به الزعيم خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.



وظهرت الفنانة داليا البحيري، بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلونا أسود به فروع شجر باللون الأبيض من الجوانب، وتيشيرت أسود في أبيض، ولم تتكلف في ظهورها، حيث ظهرت بدون مكياج وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وفاء صادق، وطارق الأبيارى، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.