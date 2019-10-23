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أخبار العالم

روسيا ومصر توقعان أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية بين البلدين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:07 م
روسيا ومصر توقعان
روسيا ومصر توقعان أكبر صفقة في تاريخ السكك الحديدية بين البل
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شيماء مصطفى
وقعت موسكو والقاهرة ملحقا لاتفاقية سيتم في إطارها تزويد مصر بـ1300 عربة ركاب تزيد قيمتها عن مليار دولار.

ووفقًا لـ روسيا اليوم، وقعت الوثيقة بين الشركة المساهمة "ترانسماش هولدينج" والسكك الحديدية المصرية، وذلك في جناح المركز الروسي للتصدير في المنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" المنعقد حاليا في سوتشي.

وأكدت "روسيا اليوم"، أن الملحق الموقع سيسمح بالبدء في تمويل وتنفيذ المشروع الروسي الهنغاري المشترك لتوريد 1300 عربة ركاب مختلفة الأصناف الى مصر.

ويقضي المشروع بتنظيم تجميع العربات من المكونات الروسية في هنجاريا من أجل تصديرها لاحقا الى مصر، على أن يوفر الجانب المجري، الذي يمثله بنك التصدير والاستيراد الهنجاري HEXIM، الجزء الأكبر من تمويل المشروع.

ومن المقرر أن تمول وكالتا إقراض الصادرات الروسية EXIAR والهنغارية MEHIB المشروع أيضا.
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