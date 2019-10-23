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فن

بعد يوم ممطر .. أسماء شريف منير تشعل انستجرام

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:23 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت اسماء شريف منير صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت اسماء شريف منير فى الصورة باطلالة سوداء ، مرتدية تيشرت اسود وبنطلون اسود ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ، وعلقت اسماء على الصورة : " بعد يوم ممطر".

يذكر ان أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.
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After a rainy day 🖤

A post shared by Asma Sherif Moneer (@asma.sherif.moneer) on

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