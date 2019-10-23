محمد كيشو يتوج بذهبية المصارعة بدورة الألعاب العسكرية بالصين

أحرز محمد إبراهيم "كيشو" لاعب المنتخب المصري للمصارعة، الميدالية الذهبية في منافسات وزن -67 كجم بالألعاب العسكرية العالمية المقامة حاليا في ووهان بالصين.



وتوج كيشو بالذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب روسيا سوركوف.



وكان كيشو قد فاز في نصف النهائي على لاعب صربيا نيميز بنتيجة 5-0. وفي ربع النهائي فاز كيشو على لاعب البرازيل بنتيجة 8-3. وتفوق كيشو في دور الـ 16 على لاعب تركيا باسار بنتيجة 9-4. وكان البطل المصري قد افتتح مبارياته بالفوز في الدور الأول على لاعب المجر توتيه بنتيجة 9-3.



وتخوض مصر منافسات المصارعة بــ 11 لاعبا ولاعبة بواقع 3 سيدات و8 رجال.



وذهبية كيشو الأولى لمصر في الألعاب العسكرية العالمية.



