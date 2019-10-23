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منوعات

إطلاق Meizu 16T رسميًا.. هاتف بمواصفات جبارة..صور

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 05:13 م
صدى البلد
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كريم جمال
أطلقت شركة Meizu الصينية أحدث هواتفها الذكية Meizu 16T، الذى يوفر تجربة إستخدام قوية بمواصافات قياسية مقابل سعر مناسب، يأتى بنسختين العادية والبرو، بينما أهم ما يميزه الكاميرا الثلاثية التى يحتوى عليها.

وبحسب موقع جى إسم إم آرينا التقنى، يأتى Meizu 16T بشاشة قياسها 6.5 بوصة من نوع OLED كاملة بدون حواف، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.

ويمتلك Meizu 16T معالجًا قويًا من نوع Qualcomm SDM855 Snapdragon 855، ثمانى النواة بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 128 و 256 جيجابايت، يدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الشاشة نفسها.

ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثلاثية أساسية، بدقة 12 و 8 و5 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويعمل بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.

يأتى الهاتف بثلاثة ألوان هى الأزرق والبرتقالى والأخضر، ويبدأ سعر أول نسخة منه بذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذامرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت مقابل 250 يورو، مايعادل 4500 جنيهًا مصريًا.
إطلاق Meizu 16T رسميًا.. هاتف بمواصفات جبارة..صور
إطلاق Meizu 16T رسميًا.. هاتف بمواصفات جبارة..صور
إطلاق Meizu 16T رسميًا.. هاتف بمواصفات جبارة..صور
إطلاق Meizu 16T رسميًا.. هاتف بمواصفات جبارة..صور
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