«أيام مرسى».. محمد الباز يوثق ماذا حدث فى رئاسة مرسى بـ«كتاب جديد»



وفى تقديمه الكتاب، يقول محمد الباز: «هذه محاولة لتوثيق جزء مهم من تاريخ مصر، جزء يعنى للمصريين الكثير، لأنهم لم يكونوا بعيدًا عنه، بل عملوا فى قلبه لتحرير بلدهم من جماعة إرهابية ورئيس لم يكن إلا ممثلًا لمكتب الإرشاد فى قصر الرئاسة».



وأضاف: «سيكون بعض مما أذكره غريبًا جدًا يصل إلى درجة الصدمة، لكن ماذا نفعل والواقع طول الوقت أغرب من الخيال».



ويعتبر «الباز» أن كتابه محاكمة علنية لمحمد مرسى، بل وداع يليق بخائن عبر إثبات كل جرائمه فى حق الشعب المصرى.



ومن بين عناوين فصول الكتاب: «ابن الصدفة.. كيف أصبح مرسى إخوانيًا.. وأن تكون مغمورًا.. قصة الصعود داخل تنظيم إرهابى.. والرجل النصف.. بطل وهمى ومرشح إستبن.. وبشائر الصدام.. أزمات أول يوم رئاسة» وغيرها من العناوين والمعلومات المثيرة والصادمة.

يُصدر الإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير مؤسسة الدستور، مقدم برنامج «٩٠ دقيقة» المذاع على قناة المحور، خلال أيام، أحدث كتبه تحت عنوان «أيام مرسى.. كتاب الصدمات».«كتاب الصدمات» هو الجزء الأول من سلسلة يعكف «الباز» على إعدادها لتوثيق فترة صعود جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك عن دار بتانة للنشر والتوزيع.الكتاب الواقع فى ٩ فصول يوثق بشكل خاص لصعود محمد مرسى داخل الجماعة الإرهابية، بداية من تجنيده خلال فترة وجوده بالولايات المتحدة، وانتهاءً بتصعيده إلى منصب رئيس الجمهورية بديلًا عن رجل الجماعة القوى خيرت الشاطر.ويقدم الكتاب، المدعوم بوثائق تنشر لأول مرة، الرواية الكاملة لفترة وجود «مرسى» فى الحكم وانتهاء بأحداث ثورة ٣٠ يونيو.