عاطف السعداوي: عودة الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ رسالة إيجابية للعالم

قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عاطف سعداوي، إن العلاقات المصرية البريطانية مستقرة للغاية وليس هناك ما يعوق عودة الطيران إلى مصر مرة أخرى.



وأشار "سعداوي" خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "MBC مصر"، إلى أن توقف السياحة الروسية شجع للدولة مصر على لتنويع البدائل وعدم الاعتماد على بلد بذاتها في السياحة.



ونوه "عاطف السعداوي"، بأن قرار بريطانيا برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ يدل على ما تنعم به الدولة المصرية من الأمن والأمان، لافتا إلى أن رفع الحظر كان رسالة إيجابية للعالم أجمع.